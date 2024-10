Rachel Zegler desidera recitare in un film dei Muppet: "Voglio essere l'erede di Michael Caine e Tim Curry"

Tra i fan di lunga data di Sesame Street e dei Muppet c'è anche Rachel Zegler, star di West Side Story e Biancaneve, che vorrebbe seguire le orme di Michael Caine e Tim Curry ed essere l'unico personaggio in carne ed ossa insieme a Kermit la rana e i suoi amici.

Famosi anche per le loro incursioni cinematografiche, i Muppet non compaiono al cinema da dieci anni, quando tornarono sul grande schermo nel film Muppets 2 - Ricercati, scritto e diretto da James Bobin, con Tina Fey, Ricky Gervais e Ty Burrell nel cast.

Ritorno coi Muppet

"Michael Caine l'ha fatto per A Christmas Carol dei Muppet, Tim Curry lo ha fatto per I Muppet nell'isola del tesoro. Voglio essere io la prossima" ha dichiarato Zegler. Gli iconici pupazzi di Jim Henson sono apparsi in otto lungometraggi.

Miss Piggy in una scena de I Muppet

Dopo le due produzioni degli anni '90 citate da Zegler, sono apparsi anche in I Muppet venuti dallo spazio del 1999, con Jeffrey Tambor e Andie MacDowell, e in I Muppet del 2011 con Jason Segel e Amy Adams. Nel 2021, Rachel Zegler ha ottenuto il successo grazie a Steven Spielberg nel remake di West Side Story.

Nonostante sia grata al ruolo che l'ha lanciata, Zegler è desiderosa di mettersi in gioco in nuovi progetti:"Non volevo rimanere legata a quel ruolo per sempre. Sento che nessuno voleva che facessi qualcosa di diverso. Anche le offerte da Broadway che ricevevo erano sullo stile di Ginevra in Camelot. C'era molto interesse ma sarebbe stato un ruolo da soprano, la cosa che tutti avevano già visto fare da me. Sarebbe stato un onore ma devo pensare alla longevità della mia carriera".

Attualmente, Rachel Zegler è impegnata a recitare in Romeo + Giulietta a Broadway e presto tornerà sullo schermo nella comedy Y2K e nel remake live action di Biancaneve e i sette nani targato Disney.