The Movie Critic, rivelato l'attore a cui Quentin Tarantino avrebbe offerto il ruolo principale

Il regista Quentin Tarantino avrebbe chiesto a Paul Walter Hauser di recitare in The Movie Critic, il suo ultimo film, questo prima che gli scioperi ritardassero le riprese. Sembra che Tarantino abbia già scelto il protagonista del suo prossimo e forse ultimo film, The Movie Critic.

Svelato il protagonista del film?

Secondo l'insider Daniel Richtman, il regista avrebbe offerto a Paul Walter Hauser (Tonya, Richard Jewell, Crudelia) di recitare nel film nel ruolo centrale di Jim Sheldon, un critico cinematografico che scrive recensioni per una rivista porno. Tarantino, tempo fa, aveva dichiarato che l'attore protagonista non avrebbe dovuto essere né inglese né australiano, e infatti Hauser è americano del Michigan. La richiesta però sarebbe stata fatta prima del blocco delle riprese dovuto allo sciopero degli attori e niente è ancora certo.

The Movie Critic, Quentin Tarantino: "Il protagonista scrive di cinema per una rivista porno"

Quentin Tarantino sul set del film Death Proof, episodio del double feature Grind House

The Movie Critic

Della trama del film non si sa ancora nulla, solo che sarà incentrato su un uomo che scriveva recensioni per un giornale porno. Tarantino vorrebbe coinvolgere Bruce Willis in un cameo, e si vocifera che il regista voglia Cate Blanchett nel cast. Inoltre, verranno ricreate alcune scene di film iconici degli anni '70, anni in cui The Movie Critic sarà anche ambientato.