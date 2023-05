The Mother, su Netflix in streaming da oggi

The Mother, la nuova pellicola tra il drama e il thriller con protagonista Jennifer Lopez, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 12 maggio 2023.

The Mother, la nuova pellicola tra il drama e il thriller con protagonista Jennifer Lopez, sbarca in streaming su Netflix a partire da oggi 12 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Mentre sta scappando da pericolosi nemici, un'assassina spietata e violenta deve uscire allo scoperto per proteggere la vita di sua figlia, una bambina a cui aveva rinunciato anni prima per evitare di coinvolgerla nella sua vita turbolenta. The Mother è diretto da Niki Caro, regista neozelandese finita negli ultimi anni al centro dell'attenzione per aver diretto il live action di Mulan ed esser così diventata la seconda donna nella storia Disney a esser assegnata a un film con oltre 100 milioni di dollari di budget.

The Mother: Jennifer Lopez in una scena del film

Nel ricchissimo cast troviamo Jennifer Lopez, Paul Raci, Joseph Fiennes, un trasformato Gael García Bernal, Omari Hardwick, Fahim Fazli, Todd Matthews, Jesse Garcia, Michael Karl Richards, Leslie Lluvet, Yvonne Senat Jones, Lucy Paez, Gabriel Bonilla, Link Baker, Saif Mohsen, Olivia Lucas, Ryan Cowie, Karl McMillan, Mehdi Regragui, Jay Cardinal Villeneuve, Damon Zolfaghari, Noah Crawford, Carlos Robles Gil e Yorkie Joaquin.

