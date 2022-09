The Mother: Jennifer Lopez entra in azione nel teaser del film

Netflix, durante l'evento TUDUM, ha condiviso il primo teaser di The Mother, il nuovo film con star Jennifer Lopez in arrivo in streaming nel mese di maggio 2023.

Nel video si vede la protagonista mentre si prepara fisicamente ed entra in azione per compiere la sua missione.

Niki Caro, regista della versione live-action di Mulan, ha firmato la regia di The Mother. Il cast comprende, oltre a Jennifer Lopez, anche Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael García Bernal, Paul Raci, e Lucy Paez.

Al centro della trama ci sarà una letale assassina che deve ritornare in azione per proteggere la figlia che ha dato in adozione alcuni anni prima, oltre a fuggire da alcuni uomini pericolosi che le danno la caccia e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi.

Peter Craig ha firmato la nuova versione dello script ideato da Misha Green che riporta sugli schermi la star del cinema e della musica, recentemente al centro dell'attenzione mediatica per il suo matrimonio con Ben Affleck.