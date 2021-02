The Mosquito Coast: Apple TV+ svela il trailer e la data di uscita della serie con Justin Theroux

The Mosquito Coast è la nuova serie con Justin Theroux di cui online è stato condiviso il trailer e annunciata la data di uscita: il 30 aprile.

Nel video si vede il personaggio affidato all'attore che svela alla figlia la necessità di ricominciare più volte la propria vita, dopo aver avuto dei problemi che rendono impossibile proseguire come se nulla fosse, assicurando alla ragazzina che sarà un'avventura. Nel filmato spazio a inseguimenti, sparatorie e molte sequenze spettacolari.

La serie The Mosquito Coast è tratta dall'omonimo romanzo scritto negli anni '80 da Paul Theroux, lo zio di Justin Theroux. L'adattamento, in sette episodi, è stato curato da Neil Cross (Luther).

Al centro della trama ci sarà una famiglia che fugge in Messico quando il governo americano inizia a essere sulle loro tracce. Il protagonista sarà Allie Fox, un eccentrico inventore.

Nel cast anche Melissa George nel ruolo di Margot, la moglie di Allie che è inoltre una scrittrice, e Logan Polish e Gabriel Bateman nei ruoli dei figli della coppia.

Cross, presentando la serie, ha spiegato: "Parte dell'obiettivo ello show non è semplicemente onorare quello che Paul ha fatto con Allie Fox, ma coinvolgere l'intera prospettiva sul mondo di Paul Theroux con i romanzi e le opere sui viaggi che ha scritto".

Justin ha aggiunto che ha parlato a lungo con lo zio del libro e di aver scoperto che il personaggio di Allie è ispirato in parte ad alcuni membri della sua famiglia, tra cui il nonno. Paul ha inoltre già visto gli episodi che compongono la prima stagione, ideata quasi come una storia prequel di quella raccontata tra le pagine e diventata in passato un film con protagonista Harrison Ford, con cui per puro caso l'attore ha avuto modo di cenare insieme in Messico durante le riprese senza però parlargli del progetto destinato ad Apple TV+.

Lo show è stato diretto da Rupert Wyatt, Jeremy Podeswa, Natalia Beristain, Tinge Krishnan e Claire Kilner. Justin Theroux è coinvolto anche come produttore escutivo della serie.