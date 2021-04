The Mosquito Coast, la recensione: un family drama on the road

"Tutto può essere aggiustato ma il trucco sta nel volerlo aggiustare. Niente è costruito per durare. La tv si rompe? Buttiamola via e ne compriamo una nuova. Però queste sono persone e noi le buttiamo ugualmente via, perché hanno commesso il peccato più grave per questo Paese: hanno smesso di consumare. Ridurre un essere umano alla parola 'consumatore', quant'è disgustoso?"

The Mosquito Coast: Justin Theroux e Melissa George in una scena

Come avrete intuito dal titolo di questa recensione di The Mosquito Coast, la nuova miniserie Apple Tv+ disponibile con i primi due episodi dal 30 aprile sulla piattaforma, è un family drama anomalo questo adattamento televisivo del romanzo omonimo di Paul Theroux, zio dell'attore protagonista della miniserie, Justin Theroux (già visto in Six Feet Under e The Leftovers). Il romanzo, che quest'anno compie 40 anni, era già diventato un film per il grande schermo nel 1986 con la sceneggiatura di Paul Schrader e la regia di Peter Weir, con protagonisti Harrison Ford, Helen Mirren e un giovanissimo River Phoenix.

CORRI ALLIE CORRI

The Mosquito Coast: Justin Theroux in un'immagine della serie

Nel serial, adattato da Neil Cross come showrunner, con Rupert Wyatt alla regia dei primi due episodi, protagonista è appunto Theroux insieme a Melissa George e agli esordienti Gabriel Bateman e Logan Polish nei panni della moglie e dei figli del protagonista. Allie Fox è un inventore anticonformista: da tempo impegnato in dure contestazioni contro il sistema capitalistico e consumistico degli Stati Uniti, si sente incompreso e sottovalutato sul posto di lavoro anche a causa delle proprie invenzioni, nonostante reputi di avere un'intelligenza sopra la media. La moglie Margot e i figli Dina e Charlie vivono con lui lontano dalla civiltà, nella remota campagna, non hanno tv o altri apparecchi elettronici, è proibito l'uso del cellulare. Ben presto viene svelato l'arcano agli spettatori e anche ai giovani membri della famiglia Fox: Allie e Margot stanno scappando da qualcosa. Ma la domanda è: da cosa, oppure da chi? Inizia così una corsa contro il tempo - e contro il governo degli Stati Uniti, che tenta di ostacolarli in ogni modo - per raggiungere il Sud America e la Mosquito Coast honduregna, che dà il titolo alla storia.

UN AFFARE DI FAMIGLIA

The Mosquito Coast: Melissa George in una scena

Man mano che la famiglia Fox si dà alla macchia, braccata da più parti, regia e sceneggiatura accompagnano lo spettatore costantemente sul filo del rasoio, con una struttura e alcune trovate a metà strada tra la spy story e il racconto cospirazionista. Un incontro-scontro fra la cultura statunitense e quella dell'America Latina. Come dicevamo, però, la narrazione è anche un road movie attraverso gli spazi aperti, la campagna americana, le grandi autostrade e l'infinito che si scorge all'orizzonte. Trait d'union è il family drama, perché lo show vuole essere soprattutto un racconto sui complicati rapporti familiari, soprattutto se il nucleo è tenuto in piedi da grosse bugie a monte. Ma quali sono queste bugie da svelare? Il finale non soddisfa totalmente questi interrogativi e lascia con un po' di amaro in bocca, senza però vere apparenti motivazioni narrative. La miniserie nel suo sviluppo permette anche di riflettere, e questa è la parte più interessante, come dal confronto fra Allie e la figlia riportato ad inizio recensione, sul ruolo non tanto della tecnologia come spesso capita, ma proprio del capitalismo e dell'industrializzazione sul Paese e sul mondo intero, sulla vita quotidiana e su come trattiamo e gestiamo i nostri oggetti, tanto quanto le nostre relazioni interpersonali.