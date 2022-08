The Morning Show: Julianna Margulies tornerà nella terza stagione

Laura Peterson sta per tornare: Julianna Margulies ha confermato la sua presenza nella terza stagione della serie Apple The Morning Show.

Apple TV+ ha annunciato lo scorso lunedì che Julianna Margulies, entrata a far parte del cast di The Morning Show nella seconda stagione, tornerà ufficialmente nella terza stagione come personaggio ricorrente. L'attrice nella serie veste i panni di Laura Peterson, presentatrice presso la UBA News per la quale Bradley (Reese Witherspoon) si prende una cotta.

The Morning Show: Julianna Margulies e Reese Witherspoon in una scena

La seconda stagione di The Morning Show ha comportato l'uscita di scena di Mitch Kessler (Steve Carell), mentre la terza segnerà l'arrivo di Jon Hamm (noto soprattutto per il ruolo di Don Draper in Mad Men) come Paul Marks, un grosso imprenditore che mette gli occhi sulla UBA.Inoltre, ci sarà un cambio nel cast dietro le quinte, dato che Charlotte Stroud prenderà il posto di Kerry Ehrin come showrunner della serie.

Laura Peterson sarà sicuramente un elemento importante nei nuovi episodi dello show, e la stessa Julianna Margulies ha dimostrato il suo apprezzamento per il personaggio, ritenendolo completamente differente rispetto agli altri: la donna è perfettamente a suo agio con sé stessa, e riesce a comandare i giochi senza alcuna paura di nascondersi.

Da un'idea di Kerry Ehrin, The Morning Show è prodotto da Michael Ellenberg con Media Res, insieme a Jennifer Aniston e Kristin Hahn per conto di Echo Films, Reese Witherspoon e Lauren Neustadter con Hello Sunshine, e Mimi Leder, che dirige anche diversi episodi.