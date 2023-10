Julianna Margulies condanna l'antisemitismo a Hollywood: 'Perché non posso indossare una stella di David?'

Julianna Margulies ha rotto il ghiaccio a proposito dell'antisemitismo a Hollywood, usando come esempio un rimpianto legato alla serie The Morning Show.

Julianna Margulies ha criticato apertamente Hollywood per il suo silenzio durante la guerra tra Israele e Hamas: la vincitrice di un Emmy ha partecipato al Variety Hollywood & Antisemitism Summit, presentato dalla Fondazione Margaret & Daniel Loeb e Shine A Light, e ha ammesso di chiedersi costantemente perché molte star di alto profilo non si esprimano a sostegno del popolo ebraico.

La Margulies ha detto di essere "sconfortata" dal silenzio dei suoi colleghi: "Non capisco. È scioccante. Magari hanno paura. Non so di cosa abbiano paura. Di perdere follower? È semplicemente folle per me. Non è così che agisco. Non avrei mai immaginato che un giorno sarei stata la sola attrice a parlare a favore degli ebrei."

"Spero di ispirare altre persone a parlare, a usare la loro voce e la loro piattaforma per attirare l'attenzione su questo grave problema", ha continuato Julianna, che attualmente recita nella serie The Morning Show di Apple TV+. A questo proprosito l'attrice ha raccontato di aver rimpianto di aver permesso al regista di far si che il suo personaggio indossasse una croce nello show e non una stella di David.

The Morning Show 2: Julianna Margulies in una scena della nuova stagione

"Non ci ho pensato due volte," ha detto la Margulies. "Ho messo la croce. E poi il personaggio è diventato popolare. Quando sono arrivata sul set per la stagione successiva nel mio camerino c'era la croce. A quel punto mi sono chiesta: 'e se Laura Peterson indossasse una Stella di David?' Non dovremmo parlare per forza della sua religione, ma se quel personaggio fosse ebreo? È così facile mettere una croce. Perché non dovrebbe essere altrettanto facile indossare una Stella di Davide?".