The Morning Show 4: le protagoniste affrontano i loro problemi nel teaser

Apple TV+ ha condiviso online il teaser della stagione 4 di The Morning Show, la serie con protagoniste Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, che tornerà sulla piattaforma di streaming dal 17 settembre.

Le dieci puntate inedite mostreranno quello che accade alcuni anni dopo il momento in cui la storia si era interrotta nel capitolo precedente.

Cosa racconterà la stagione 4

La serie The Morning Show vede impegnate Reese Witherspoon e Jennifer Aniston nel doppio ruolo di protagoniste e produttrici. Il team vede impegnate anche Charlotte Stoudt, nella veste di showrunner e produttrice esecutiva, e Mimi Leder, che ne è regista e produttrice esecutiva.

Gli eventi della quarta stagione sono ambientati nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza stagione. Con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, la redazione si trova a dover affrontare nuove responsabilità, motivazioni nascoste e l'elusiva natura della verità in un'America sempre più polarizzata. In un mondo pieno di deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si può sapere cosa sia davvero reale?

Ecco il teaser:

I protagonisti di The Morning Show

Il cast della quarta stagione comprende anche Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie, Nestor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook e il ritorno di Jon Hamm.

The Morning Show è prodotta dallo studio Media Res, ed è co-prodotta da Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res, insieme a Stoudt e Leder; Jennifer Aniston e Kristin Hahn sono produttrici esecutive tramite Echo Films, mentre Reese Witherspoon produce accanto a Lauren Neustadter per Hello Sunshine. Anche Zander Lehmann e Micah Schraft figurano tra i produttori esecutivi.

La terza stagione del progetto ambientato nel mondo dell'informazione ha ricevuto 16 nomination agli Emmy, vincendo il premio per Miglior attore non protagonista in una serie drammatica grazie alla performance di Billy Crudup nel ruolo di Cory Ellison. Crudup ha inoltre vinto un Critics Choice Award per lo stesso ruolo nella terza stagione. La stagione è stata anche inserita dall'American Film Institute (AFI) nella prestigiosa lista dei dieci migliori programmi televisivi del 2023.

L'anno precedente, The Morning Show aveva ricevuto nomination agli Emmy per Miglior attrice protagonista in una serie drammatica (Reese Witherspoon), Miglior attore non protagonista (Billy Crudup, che aveva già vinto nella prima stagione) e Miglior guest star in una serie drammatica (Marcia Gay Harden). Nella prima stagione, Crudup ha vinto l'Emmy come Miglior attore non protagonista in una serie drammatica, oltre a un Critics Choice Award. La performance intensa di Jennifer Aniston nei panni di Alex Levy le è valsa il SAG Award come Miglior attrice in una serie drammatica. Mimi Leder ha ottenuto due nomination agli Emmy per la Miglior regia in una serie drammatica per aver diretto il finale della prima e della terza stagione, entrambe da lei anche prodotte.