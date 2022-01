The Morning Show 3: la serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ottiene il rinnovo

La serie The Morning Show ha ottenuto il rinnovo per la stagione 3, continuando così la storia delle giornaliste interpretate da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

The Morning Show 3 ha ottenuto l'approvazione da parte di Apple TV+ necessaria a riportare la serie sugli schermi della piattago ha ottenuto il via libera alla produzione della stagione 3 e Charlotte Stoudt sarà la nuova showrunner ereditando l'incarico da Kerry Ehrin, che resterà coinvolta come consulente.

Le protagoniste dello show, annunciato nel 2017, saranno nuovamente Jennifer Aniston e Reese Witherspoon nel ruolo di due giornaliste che si occupano di un programma in onda la mattina sugli schermi.

Interpretata e prodotta da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, la seconda stagione di The Morning Show era composta da 10 episodi ed è uscita in tutto il mondo venerdì 17 settembre su Apple TV+. Ripartendo dopo gli eventi imprevedibili della prima stagione, il team del Morning Show riemerge dalle macerie delle azioni di Alex (Jennifer Aniston) e Bradley (Reese Witherspoon), con una UBA rinnovata e un mondo in mutamento, dove l'identità è tutto e dove entra in gioco la differenza tra come ci presentiamo e chi siamo veramente.

Insieme a Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, nel cast troviamo Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden. Ad unirsi a loro nella seconda stagione ci sono anche Greta Lee nei panni di Stella Bak, un prodigio del mondo tecnologico che si è unito al team di UBA; Ruairi O'Connor nei panni di Ty Fitzgerald, una star di YouTube intelligente e carismatica; Hasan Minhaj che interpreta Eric Nomani, un nuovo membro del team del Morning Show; il vincitore dell'Emmy Award Holland Taylor nei panni di Cybil Richards, l'esperta presidente del consiglio di amministrazione dell'UBA; Tara Karsian come Gayle Berman, una produttrice; Valeria Golino nel ruolo di Paola Lambruschini, regista di documentari; e la vincitrice dell'Emmy e del SAG Award Julianna Margulies nei panni di Laura Peterson, una nuova presentatrice di UBA.

Da un'idea di Kerry Ehrin, The Morning Show è prodotto da Michael Ellenberg con Media Res, insieme a Jennifer Aniston e Kristin Hahn per conto di Echo Films, Reese Witherspoon e Lauren Neustadter con Hello Sunshine, e Mimi Leder, che dirige anche diversi episodi.