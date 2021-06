The Morning Show 2: il teaser trailer della nuova stagione della serie Apple

The Morning Show 2, la seconda stagione della serie Apple con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, si mostra nel teaser trailer rilasciato nelle scorse ore, che anticipa l'uscita dei nuovi episodi, prevista per il 17 settembre.

Mancano ancora tre mesi al rilascio di The Morning Show 2 su Apple TV+ ma, per ingannare l'attesa, il pubblico ha la possibilità di dare un'occhiata a ciò che accadrà nei nuovi episodi della serie TV tramite il teaser trailer condiviso nelle scorse ore sul web. Nella prima stagione dell'opera che vede Jennifer Aniston e Reese Witherspoon impegnate sia come protagoniste che come produttrici esecutive, gli spettatori hanno avuto l'opportunità di scoprire le dinamiche di potere sul posto di lavoro che si celano dietro al celebre network televisivo che presta il titolo alla serie.

La seconda stagione di The Morning Show sarà composta da 10 episodi, i quali verranno rilasciati a cadenza settimanale su Apple TV+. Come riporta la sinossi ufficiale, gli spettatori vedranno il team del Morning Show "riemergere dalle macerie in seguito alle azioni di Alex (Jennifer Aniston) e Bradley (Reese Witherspoon), con un contesto lavorativo rinnovato dove entra in gioco la differenza tra come ci presentiamo e chi siamo veramente".

In The Morning Show 2 ritroveremo anche Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin e Marcia Gay Harden. A loro si uniranno Greta Lee nei panni di Stella Bak, un prodigio del mondo tecnologico; Ruairi O'Connor nei panni di Ty Fitzgerald, una star di YouTube intelligente e carismatica; Hasan Minhaj che interpreta 'Eric Nomani', un nuovo membro del team del Morning Show; Holland Taylor nei panni di Cybil Richards, l'esperta presidente del consiglio di amministrazione; Tara Karsian che interpreterà la produttrice Gayle Berman; Valeria Golino nel ruolo di Paola Lambruschini, regista di documentari; Julianna Margulies nei panni di Laura Peterson, una nuova presentatrice.

Il teaser trailer si conclude con Alex che, dopo una scena in cui litiga con Bradley, riflette sulla domanda "The Morning Show ha reso ammissibile anche il peggior comportamento. Ritiene che le questioni importanti siano state davvero affrontate?".