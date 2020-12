The Morning Show 2: Julianna Margulies nel cast

L'attrice Julianna Margulies reciterà in The Morning Show 2, la serie con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

The Morning Show 2 avrà nel proprio cast anche l'attrice Julianna Margulies, affiancando così le star della serie di Apple TV+, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

L'attrice tornerà sul piccolo schermo dopo l'incredibile successo di The Good Wife, le apparizioni in Billions e la serie The Hot Zone, andata in onda pochi mesi fa.

Nei nuovi episodi di The Morning Show, Julianna Margulies avrà la parte di Laura Peterson, giornalista di UBA News. Per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardanti il suo personaggio.

Le star di The Morning Show sono Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell.

La serie potrà contare sulla presenza nel team della regista Mimi Leder e della showrunner Kerry Ehrin.

The Morning Show, la recensione: TV e scandali nell'era del #MeToo

Il progetto è tratto dal libro scritto da Brian Stelter intitolato Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV e racconta la storia delle due star di un programma di informazione in onda ogni mattina negli Stati Uniti che si ritrovano a lavorare insieme dopo i cambiamenti avvenuti nello staff a causa di un'accusa di molestie sessuali.

Nel cast anche Bel Powley, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Mark Duplass e Nestor Carbonell.