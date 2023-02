The Monster Tale, Andy Serkis produttore esecutivo del nuovo progetto Climax Studio

The Monster Tale darà vita alla collaborazione tra Climax Studio della Corea del Sud e Imaginarium Productions di Andy Serkis, che sarà produttore esecutivo del progetto attualmente in lavorazione.

The Monster Tale è il nuovo progetto a cui stanno collaborand la Imaginarium Productions di Andy Serkis e Climax Studio della Corea del Sud, secondo quanto rivelato nelle scorse ore.

La notizia arriva direttamente da Deadline. In seguito al successo della serie Netflix D.P. e Hellbound e della pellicola presente sulla piattaforma streaming Jung-E, Climax Studio sta sviluppando The Monster Tale, progetto del regista Jason Kim, insieme a Imaginarium Productions di Andy Serkis e Jonathan Cavendish.

Serkis e Jonathan Cavendish saranno produttori esecutivi con il fondatore di Climax Studio Byun Seung-Min. Jason Kim, invece, scriverà e dirigerà il progetto.

Mentre i dettagli su quanto apparirà sullo schermo sono ancora ignoti, la storia "riunisce in guerra un gruppo di tre famigerati mostri dell'Asia orientale, un'improbabile squadra di nemici che devono unirsi per sconfiggere una minacciosa invasione da parte di un mostro proveniente dai mari europei".

"Portare sullo schermo personaggi brillanti, imperfetti e complessi è al centro di ciò che facciamo all'Imaginarium, e non vediamo l'ora di lavorare con Climax Studio e il loro talentuoso team per sviluppare questa folle corsa sulle montagne russe con una storia che sarà diversa da qualsiasi cosa abbiate mai visto prima", ha dichiarato Jonathan Cavendish.

Jason Kim ha intanto aggiunto: "Voglio dare al pubblico globale un nuovo tipo di intrattenimento action fantasy dall'est e dall'ovest".

Pronto a gettarsi a capo fitto nel progetto, il fondatore di Climax Studio Byun Seung-Min ha condiviso il suo entusiasmo per la collaborazione: "Non vedo l'ora di lavorare insieme a The Imaginarium alla co-produzione globale di The Monster Tale. Penso che questo sarà uno dei progetti più interessanti su cui abbiamo mai lavorato".

Intanto, per cast e data di uscita bisognerà attendere ancora.