The Monkey King: lo 'spettacolarificante' trailer del film d'animazione Netflix

Su Netflix sta per arrivare The Monkey King, un nuovo lungometraggio animato ispirato al racconto cinese Journey to the West, e questo è il suo "spettacolirificante" trailer.

Rivisitazione del classico della letteratura cinese attribuito a Wu Cheng'en, Il viaggio in Occidente, The Monkey King sta per approdare su Netflix - dove lo troveremo dal 18 agosto - in tempo per vivere una grande avventura estiva.

Commedia carica d'azione, The Monkey King vede "una carismatica scimmia (doppiata da Jimmy O. Yang) alle prese con una missione a dir poco epica: cercare di sconfiggere più di 100 demoni, un eccentrico Dragon King (con la voce di Bowen Yang), e il suo più grande nemico: il suo stesso ego!" si legge nella sinossi ufficiale fornita da Netflix.

Con un'arma dai magici poteri e un inaspettato compagno di viaggio, Monkey King dovrà superare tutti gli ostacoli che lo separano dal suo obiettivo, e nel frattempo, magari scoprirà e imparerà anche qualcosa in più su stesso...

Nel cast di doppiatori del film troviamo anche Jolie Hoang-Rappaport, James Sie, Stephanie Hsu, Hoon Lee, BD Wong e Andrew Pang.