The Monkey: in 4K UHD l'horror tratto da Stephen King è ancora più folle e sanguinoso

Quando c'è una trasposizione cinematografica di qualche lavoro di Stephen King, racconto o romanzo che sia, l'attesa è sempre spasmodica e il rischio delusione sicuramente presente, viste le tante opere maldestre del passato. Ma per fortuna non è questo il caso di The Monkey, horror-comedy tratta dal racconto La scimmia del maestro dell'horror, incluso nella raccolta Scheletri del 1985, ma già pubblicato sulla rivista Gallery nel 1980.

Theo James ricoperto di sangue

Il film diretto da Osgood Perkins, che nel genere aveva già dimostrato di saperci fare con Longlegs, riesce infatti a replicare con buona efficacia le atmosfere e le tematiche kinghiane: la storia segue le vicende di due fratelli gemelli, Bill e Hall (entrambi interpretati da adulti da Theo James), che da ragazzi trovano per caso una vecchia scimmietta meccanica che suona dei piatti. Da lì inizia una serie di delitti incredibili legati evidentemente all'inquietante giocattolo. Un film quindi da rigustare, o nel caso scoprire, grazie all'uscita homevideo targata Eagle Pictures, che fra le sue proposte offre anche l'esizione in 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray) che noi abbiamo esmainato.

Il video 4K esalta le morti fantasiose, sanguinose e raccapriccianti

L'edizione 4K UHD di The Monkey

Morti fantasione, deliranti ed esplosive, uccisioni raccapriccianti e quella maledetta scimmia sempre sullo sfondo. Il video 4K dell'edizione targata Eagle aveva di fronte un compito non facile nel tentativo di riprodurre con rigore e fedeltà gli eventi di questa storia così truculenta. Ebbene alla prova dei fatti, The Monkey visto nella massima resa video sembra in qualche modo essere ancora più folle e sanguinoso. Il look cupo e tendenzialmente scuro viene rispettato grazie anche a neri che oltre a dimostrarsi adeguatamente profondi, mantengono il quadro nitido e solido anche nelle scene più buie.

La diabolica scimmietta meccanica protagonista del film

A parte qualche lieve calo in qualche sequenza scura o più critica, il dettaglio rimane sempre ottimo, e non solo sui particolari impressionanti della scimmia. Anche nelle occasioni più truculente e frenetiche, quando volano arti, teste o altri parti del corpo in maniera improvvisa, si ha sempre infatti la percezione precisa di quanto accade. C'è anche un buon senso di profondità, soprattutto negli esterni, mentre il croma mantiene una tavolozza tenue in linea con la fotografia, anche se fornisce qualche sprazzo di particolare vivacità sugli abiti o sullo stesso sangue.

Un audio aggressivo che colpisce sul piano fisico e psicologico

Tatiana Maslany interpreta la mamma dei due gemelli

Per quanto riguarda l'audio, il DTS HD 5.1 presente sia per l'italiano che per l'originale inglese è una traccia che picchia abbastanza duro quando è necessario e si dimostra aggressiva nei momenti horror. Oltre a dialoghi cristallini e una colonna sonora pulsante e decisa che chiama in causa ogni diffusore, sono infatti gli effetti energici e potenti a dare un'impronta all'ascolto. Innanzitutto quelli di quando la scimmia si mette in moto e inizia a suonare, mantenendo sempre un tono minaccioso e metallico, foriero di disastri. Un mix che risulta davvero inquietante.

Theo James in una scena di The Monkey

E poi gli effetti delle morti violente e molto creative, tra esplosioni, strappi di corpi, schianti e rumori sinistri che accompagnano le immagini in modo raccapricciante ma sicuramente efficace. Tutto questo è esaltato da effetti panning, una notevole spazialità, l'apporto costante dell'asse posteriore e un sub che dà alle basse frequenze una violenza fisica più accentuata ma anche un'intensità psicologica più marcata.

Gli extra: un quarto d'ora tra ironia e approfondimenti

Solo discreto il reparto degli extra, dal quale ci aspettavamo qualcosa di più di alcune brevi featurette dal totale complessivo di circa un quarto d'ora. Si comincia con Diventare Bill e Hal (3'), ovvero un'intervista all'attore Theo James (ma interviene anche il regista Osgood Perkins) che racconta la sfida di interpretare due personaggi, per la precisione due gemelli così caratterialmente diversi fra loro, ma anche gli accorgimenti tecnici che sono stati necessari.

Un'inquietante immagine di The Monkey

A seguire Il cast (4') che esamina la scelta degli interpreti per i personaggi principali, mentre Incredibilmente sanguinante (3' e mezzo) è un dietro le quinte sul film e su qualche scena più cruenta, con interventi di regista, attori, supervisore degli effetti visivi e coordinatore degli effetti speciali. A seguire un simpatico Hitchcock trailer (2' e mezzo) e la divertente featurette Morti impossibili: vere o finte? (2' e mezzo), con regista e attori a disquisire di strane tragedie. A chiudere il trailer.