The Millionaire: in arrivo sequel e una possibile serie tv

Il film di Danny Boyle intitolato The Millionaire sarà al centro di un nuovo progetto che prevede la produzione di sequel e una serie tv.

The Millionaire, il film diretto da Danny Boyle nel 2008, potrebbe dare vita a sequel e serie tv.

I diritti dell'opera sono infatti stati acquistati da Bridge7, una casa di produzione fondata da Swati Shetty e dall'ex agente di CAA Grant Kessman, acquistandoli da Celador.

Cosa raccontava The Millionaire

Simon Beaufoy aveva scritto la sceneggiatura di The Millionaire, basandosi sul romanzo Q&A scritto da Vikas Swarup.

Al centro della storia c'è il diciottenne Jamal, interpretato da Dev Patel, che cerca di dare una svolta alla sua vita fatta di difficoltà economiche e personali a Mumbai grazie a un quiz in stile Chi vuole essere milionario?.

Per ora non è stato svelato se l'attore o la co-protagonista Freida Pinto saranno coinvolti nel cast di un potenziale sequel, progetto che dovrebbe raccontare il capitolo successivo della storia di Jamal.

Patel nel film di Boyle

Shetty e Kessman, in un comunicato, hanno sottolineato che certe storie rimangono nella mente e nel cuore degli spettatori a lungo dopo la fine dei titoli di coda, superando confini culturali e geografici, e incarnando il tipo di storie che amano, ovvero quelle che uniscono l'intrattenimento con le esperienze umane. Il film di Danny Boyle, secondo i produttori, è riuscito inoltre a sfruttare nel migliore dei modi un team internazionale composto da talenti provenienti da ogni parte del mondo.

La colonna sonora di The Millionaire

The Millionaire aveva conquistato ben 8 Oscar, tra cui quelli molto prestigiosi e ambiti come Miglior Regista, assegnato a Danny Boyle, e Miglior Film, oltre a 7 BAFTA e quattro Golden Globe. La colonna sonora del lungometraggio, inoltre, aveva ottenuto un'accoglienza incredibilmente positiva da parte del pubblico e della critica, ottenendo numerosi riconoscimenti e scalando le classifiche dei brani più venduti in tutto il mondo.