The Mighty Ducks: anche Emilio Estevez nel cast della serie Disney+

Il reboot televisivo del franchise The Mighty Ducks - Stoffa da campioni avrà nel proprio cast anche Emilio Estevez.

The Mighty Ducks - Stoffa da campioni ritornerà sugli schermi, questa volta televisivi, ed Emilio Estevez ha confermato la propria presenza nel cast del progetto, che gli permetterà di riprendere la parte di Coach Bombay.

Nel cast dei dieci episodi ci saranno poi i protagonisti Lauren Graham e Brady Noon, affiancati da Swayam Bhatia, Taegen Burns, Julee Cerda, Bella Higginbotham, Luke Islam, Kiefer O'Reilly, Maxwell Simkins e De'Jon Watts.

La storia sarà ambientata in Minnesota, mostrando i Mighty Ducks ormai come una realtà consolidata e competitiva nel mondo dell'hockey. Il dodicenne Evan (Noon) viene escluso dal team e decide, in collaborazione con la madre Alex (Lauren Graham), di fondare una nuova squadra. Grazie all'aiuto di Gordon Bombay (Emilio Estevez), i protagonisti riscopriranno la gioia di giocare a hockey.

L'attore ha dichiarato: "Una volta che si è un membro dei Ducks lo si è per sempre! E dopo 25 anni sono felice di allacciare i miei pattini, indossare la giacca di Coach Bombay e ritornare a interpretare l'iconico personaggio in occasione di questo nuovo capitolo del franchise".

The Mighty Ducks sarà composta da 10 episodi, della durata di mezz'ora ciascuno. La serie sarà prodotta da ABC Signature Studios e Steve Brill, creatore della saga anni '90, sarà produttore esecutivo e co-creatore, mentre gli showrunner saranno Josh Goldsmith e Cathy Yuspa. La regia è invece stata affidata a James Griffiths.