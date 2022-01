Stoffa da campioni: Cambio di gioco 2, Josh Duhamel sostituirà Emilio Estevez

Un nuovo coach in arrivo nella seconda stagione della serie Stoffa da campioni: Cambio di gioco. Disney+ ha annunciato che Josh Duhamel prenderà il posto di Emilio Estevez. Duhamel interpreterà Gavin Cole, ex campione dell'NHL divenuto coach che guiderà la squadra di hockey al centro dello show. Descritto come un motivatore affascinante e severo, Cole si concentra sull'applicazione della metafora dell'hockey nella vita.

Stoffa da campioni: Cambio di gioco - Emilio Estevez nella serie Disney+

La notizia arriva a breve giro dall'annuncio che Emilio Estevez non sarebbe tornato nel ruolo di Gordon Bombay nella nuova stagione. L'attore ha spiegato la decisione dichiarando:

"La mia uscita di scena dalla serie è dovuta a una miriade di differenze creative. Ogni altra narrazione è falsa."

Cathy Yuspa e Josh Goldsmith torneranno in veste di showrunner per la seconda stagione di Stoffa da campioni: Cambio di gioco, prodotta da Steve Brill, Lauren Graham, George Heller, Brad Petrigala, Jordan Kerner e Jon Avnet.

La prima stagione si è conclusa con il forfait dei Don't Bothers al campionato statale per via dell'infortunio di Sofi e con la sconfitta dei Ducks in un incontro non autorizzato che si è concluso con la conquista della proprietà dell'ambito soprannome della squadra.

Kenan Thompson, che ha interpretato Russ Tyler nei film della saga Stoffa da campioni, aveva precedentemente espresso interesse ad apparire nella seconda stagione dichiarando a TVLine:

"Mi piacerebbe farlo se riuscissero a capire come inserirmi. Ho detto al creatore Steve Brill che volevo partecipare alla prima stagione, ma alla fine hanno dovuto farlo senza la mia partecipazione a causa della programmazione. Posso essere solo in un posto alla volta".