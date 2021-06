The Marvels: Seo-Joon Park nel cast di Captain Marvel 2

Il Marvel Cinematic Universe si espande con l'arrivo del sudcoreano Seo-Joon Park, new entry nel cast di The Marvels, titolo definitivo di Captain Marvel 2.

Captain Marvel: Brie Larson durante una scena

A lanciare la notizia è stato il popolare magazine sudcoreano Star News che ha anticipato l'ingresso della una star locale in una produzione dell'MCU, per l'esattezza in The Marvels, sequel di Captain Marvel, dove affiancherà la star Brie Larson.

Seo-joon Park, popolarissimo in patria, ha uno schedule molto fitto e al momento è impegnato sul set di Concrete Utopia, ma secondo il magazine a fine anno volerà negli USA "per lavoro".

Per quanto riguarda The Marvels, sapoiamo che il film dovrebbe uscire nei cinema nel novembre 2022, quindi l'inizio delle riprese sembra imminente. Brie Larson ha condiviso i video dei faticosi allenamenti per prepararsi al ritorno nel ruolo di Captain Marvel, costruendo perfino una palestra in casa propria. Il sequel probabilmente coinvolgerà anche Iman Vellani poiché l'attrice interpreterà Kamala Khan nella serie TV Ms. Marvel. Il ruolo di Seo-joon Park per adesso resta un mistero.