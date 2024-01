Brie Larson pazza di Jennifer Lopez: 'Grazie a lei ho voluto fare l'attrice'

Brie Larson, candidata per la seconda volta in carriera al Golden Globe per Lezioni di chimica, ha coronato un suo grande sogno mentre si trovava sul red carpet dell'evento domenica sera al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills in California. L'attrice era impegnata in un'intervista con Entertainment Tonight quando si è accorta che Jennifer Lopez stava camminando a pochi metri di distanza da lei.

Grande fan di J.Lo, Brie Larson ha mostrato grande emozione:"Oh mio Dio, sto per piangere. Non riesco a resistere a J.Lo" ha esclamato la star di The Marvels.

Fonte di ispirazione

La popstar si è avvicinata a Brie Larson e l'attrice si è rivolta a J.Lo:"Significhi tanto per me... Ho visto Selena e mi ha fatto venire voglia di essere un'attrice. E sei sempre stata così importante per me, è sempre stato un sogno [poterti incontrare]. La tua etica del lavoro è così importante. Grazie. Volevo dirtelo da tanto tempo, non pensavo sarebbe accaduto proprio ora. Ok. Devo andare a farmi un bicchierino di tequila o qualcosa del genere".

Nel 1997 Jennifer Lopez recitò nel dramma musicale biografico Selena nei panni di Selena Quintanilla-Pérez, stella musica tex-mex, ricordata come una delle più grandi performer centroamericane del ventesimo secolo.