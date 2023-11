The Marvels: il film con Brie Larson ha uno dei costi al minuto più elevati di sempre

Il film The Marvels ha avuto uno dei costi al minuto più elevati nella storia del cinema, in parte per motivi legati alla sua durata, inferiore a quella degli altri progetti che compongono il MCU.

Il lungometraggio con star Brie Larson si ferma infatti a 105 minuti, per precisa volontà della regista Nia LaCosta.

Un costo elevato nonostante la durata inferiore

La filmmaker, parlando di The Marvels, aveva dichiarato: "Volevo realmente che rimanesse sotto le due ore. Penso che non ci sia bisogno che sia lungo se non c'è la necessità che lo sia, perché un'ora e 45 minuti è una lunghezza piuttosto nella media".

Il budget del nuovo tassello del MCU è di circa 220 milioni di dollari, cifra che lo rende quindi incredibilmente costoso se si valuta l'investimento al minuto.

Secondo il sito di IndieWire, a contendere il titolo a The Marvels ci sono Rapunzel - L'intreccio della torre e Il Re Leone, oltre a Un'impresa da Dio se si tiene in considerazione l'inflazione avvenuta negli ultimi 15 anni.

The Marvels, la recensione: la Marvel, quella che conoscevamo, ritornerà?

I dettagli del film

Il film è stato scritto dalla regista Nia DaCosta insieme a Megan McDonnell (WandaVision), Elissa Karasik (Loki) e Zeb Wells (il fumetto Amazing Spider-Man).

Sul grande schermo si scopre quello che accade alle eroiche Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan - personaggi interpretati da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani - dopo quanto mostrato nell'ultima scena della serie Ms. Marvel.

Nel cast del film ci sono anche Samuel L. Jackson (Nick Fury), Cobie Smulders (Maria Hill) e alcuni protagonisti della serie Ms. Marvel.