The Mandalorian: il ritorno di Luke Skywalker al centro di una puntata speciale di Disney Gallery

I fan di The Mandalorian potranno presto scoprire i segreti del dietro le quinte del finale della seconda stagione della serie grazie a un episodio speciale di Disney Gallery, in arrivo il 25 agosto, che regalerà molte curiosità sul ritorno in scena di Luke Skywalker.

Disney+, a poche ore dall'annuncio delle nomination agli Emmy che ha visto la serie protagonista con ben 24 candidature, ha infatti svelato il nuovo appuntamento.

La puntata di Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian permetterà di scoprire i segreti della tecnologia che ha permesso di riportare in scena Luke Skywalker, l'iconico protagonista della saga interpretato da Mark Hamill, svelando inoltre come l'attore ha collaborato con i produttori. Il dietro le quinte darà inoltre spazio alla pressione e alla responsabilità provate dai filmmaker nell'usare il personaggio.

Lucasfilm ha condiviso anche una foto tratta da Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian - Making of the Season 2 Finale che mostra la controfigura di Mark Hamill in azione.

Disney Gallery: The Mandalorian, una foto dell'episodio sul finale della seconda stagione

Nelle puntate precedenti della docuserie non si era infatti accennato alla scena in cui il cavaliere jedi entra in scena per salvare Din Djarin, Grogu e gli altri protagonisti in difficoltà.

Disney Gallery potrà ora proporre le dichiarazioni dei produttori Jon Favreau e Dave Filoni, dei membri del cast e delle altre persone coinvolte, regalando ai fan di The Mandalorian dei contenuti inediti in attesa della terza stagione.