The Mandalorian: Pedro Pascal parla delle altre serie tv Disney in cui reciterà

Non solo The Mandalorian per Pedro Pascal che spera nel crossover tra la serie tv che lo vede protagonista ed altre opere in arrivo su Disney+.

Pedro Pascal, protagonista di The Mandalorian, è stato ospite di Josh Horowitz nell'ultimo episodio di Stir Crazy e, tra una chiacchiera ed un gioco, ha parlato anche di altre due serie tv di Disney in cui dovrebbe apparire Din Djarin.

Giunto alla sua seconda stagione su Disney+, The Mandalorian rappresenta una delle serie tv più fortunate degli ultimi tempi, capace di risvegliare l'entusiasmo dei numerosi fan di Star Wars, rimasti a dir poco delusi dalla trilogia sequel della saga. Il successo dell'opera ideata da Jon Favreau ha fatto sì che anche Pedro Pascal si consacrasse definitivamente nell'universo seriale, a distanza di anni dalla popolarità raggiunta con il ruolo di Oberyn Martell ne Il Trono di Spade. Non solo, l'attore si prepara a conquistare anche i fan della DC attraverso la sua interpretazione di Maxwell Lord in Wonder Woman 1984, l'attesissimo film in uscita a Natale nelle sale americane e su HBO Max.

In attesa di vederlo sul grande schermo, Pedro Pascal è intervenuto su Comedy Central nell'ultimo episodio di Stir Crazy con Josh Horowitz. Il conduttore ne ha quindi approfittato per condurre l'attore in un viaggio folle in cui nessun argomento è rimasto intentato, compreso un gioco in cui Pascal si è ritrovato a dover indovinare se i nomi citati da Horowitz si riferissero a star pornografiche o personaggi del DC Universe.

Per quanto riguarda il suo futuro nel mondo Disney, invece, Pedro Pascal ha ammesso di sperare in un coinvolgimento di Din Djarin anche in altri progetti che non siano The Mandalorian. L'attore crede fermamente che il personaggio da lui interpretato al fianco di Baby Yoda debba essere incluso in un crossover con le serie tv di Ahsoka Tano e Rangers of the New Republic. "Patty Jenkins (regista di Wonder Woman 1984 che dirigerà anche Ranger of the New Republic, ndr) ha detto che stava arrivando qualcosa ma non mi ha detto cosa. Come ha osato non dirmelo?"

Mentre il mondo di Star Wars intorno al suo The Mandalorian si espande - su Disney+ potete seguire la serie - Pascal ha espresso tutta la sua speranza per il coinvolgimento del suo personaggio in nuovi progetti. "Incrociamo le dita. Come potrei non farlo? Questo è qualcosa che è molto più grande di tutti noi che siamo tasselli collegati in un modo fantastico. Spero quindi di esserci nelle serie future come Ahsoka Tano".

Quelle di Ahsoka Tano e Rangers of the New Republic rappresentano alcune delle principali novità annunciate in casa Disney negli scorsi giorni, attraverso l'evento Disney Investor Day e sembra essere ormai ufficiale il crossover tra questi due titoli e The Mandalorian. Ricordiamo che entrambe le serie tv in cui apparirà Pedro Pascal saranno prodotte da Jon Favreau e Dave Filoni. Durante l'evento internazionale si è parlato anche di un altro progetto riguardante l'universo di Star Wars, ovvero la serie tv su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor.