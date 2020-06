The Mandalorian: l'origine del meme di Baby Yoda svelata da Bryce Dallas Howard

Baby Yoda è il protagonista di un divertente meme nato dalla prima stagione di The Mandalorian e ora il creatore della serie ha svelato come è nata la scena in cui la simpatica creatura osserva quello che accade mentre beve una zuppa.

Lo showrunner ha parlato di quel momento memorabile durante il panel dell'ATX TV Festival che ha riunito tutti i registi della prima stagione del progetto prodotto per Disney+.

A dirigere la puntata in cui il compagno di viaggio del Mandaloriano è al centro del divertente momento è stata Bryce Dallas Howard che ha raccontato: "I miei figli erano sul set praticamente ogni giorno e anche prima che arrivassero dove facevamo le riprese, quando c'erano gli storyboard dell'episodio, stavamo ideando le cose, mia figlia entrava nella stanza e se non c'era Baby sullo schermo si avvicinava a me e mi diceva: 'Dove è Baby? Dove è Baby? Dove è Baby?'".

La regista ha quindi proseguito spiegando: "Jon Favreau ha capito la situazione e ha detto 'Oh sì, se la ragazzina si chiede dove si trova allora dobbiamo sapere dove si trova sempre Baby...'. C'era qualcosa con i più piccoli che consideravano il personaggio davvero reale, si preoccupavano se era in pericolo e avevano bisogno di sapere dove si trovava... Avevano bisogno di sapere che Baby Yoda era al sicuro. E da quell'idea sono stati ideati molti momenti costruiti semplicemente perché volevamo che tutti sapessero che Baby era al sicuro".

Jon Favreau ha quindi ricordato come Bryce abbia dovuto ricordare continuamente ai figli che non potevano parlare dell'esistenza di Baby Yoda, essendo un segreto. La star ha raccontato: "Dovevo ricordare ogni giorno prima che andassero a scuola: 'Di cosa non possiamo parlare?'. E loro rispondevano 'Baby!'".

Sul set della serie The Mandalorian hanno lavorato molti bambini e la filmmaker ha spiegato come fosse stato spiegato quanto fosse essenziale mantenere la segretezza relativa all'esistenza del nuovo personaggio fino alla messa in onda degli episodi. L'idea di mantenere il segreto, tuttavia, aveva quasi entusiasmato i giovani interpreti che si sono sentiti importanti essendo a conoscenza di qualcosa di così importante.

La serie The Mandalorian tornerà a ottobre su Disney+ con gli episodi della seconda stagione, le cui riprese sono state concluse poco prima dell'inizio del lockdown, permettendo così al team al lavoro sulla serie di poter lavorare alla post-produzione anche a distanza.