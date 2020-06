The Mandalorian: in arrivo libri e fumetti legati alla serie tv

The Mandalorian sarà al centro di un nuovo progetto editoriale che prevede la pubblicazione di libri e fumetti dedicati al mondo creato da Jon Favreau per la serie di Star Wars prodotta per la piattaforma di streaming Disney+.

La serie The Mandalorian è alla base di alcuni romanzi, fumetti e libri dedicati alla realizzazione dello show con star Pedro Pascal e ai personaggi che appaiono nelle puntate.

Uno dei volumi più interessanti sarà The Art of the Mandalorian (Season One) scritto da Phil Szostak e che può contare su una copertina firmata dall'artista Doug Chiang, come conferma l'immagine condivisa online.

Adam Christopher ha invece firmato il romanzo che racconterà la storia di The Mandalorian.

Pablo Hidalgo ha creato The Ultimate Visual Guide, volume che affiancherà quelli legati ai film della saga. Per i lettori più giovani ci saranno poi a disposizione tre volumi: Allies & Enemies e uno storybook, il cui titolo non è ancora stato svelato, scritti da Brooke Vitale; e il romanzo in versione per ragazzi, progetto affidato a Joe Schreiber.

I fumetti legati alla storia e ai personaggi dello show saranno invece pubblicati da Marvel Comics e IDW Publishing. Pevista infine la pubblicazione di riviste, albi da colorare, magazine e altri titoli ispirati alla prima stagione.

The Mandalorian tornerà a ottobre sulla piattaforma di streaming senza probabilmente subire ritardi, come confermato recentemente da Jon Favreau, e la terza stagione sembra sia già in fase di pre-produzione in vista di un ritorno sul set quando sarà possibile lavorare in sicurezza.