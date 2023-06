The Mandalorian, Jon Favreau: 'Nessuno ha mai voluto che Din Djarin diventasse l'Aragorn di Star Wars'

Durante una nuova intervista Jon Favreau ha parlato di The Mandalorian rivelando che 'nessuno ha mai voluto che Din Djarin diventasse l'Aragorn di Star Wars'.

La serie-documentario Disney Gallery: The Mandalorian è arrivata oggi su Disney+ ed è ricca di commenti rivelatori provenienti dal cast e dalla troupe dello show. Jon Favreau, uno dei creatori di The Mandalorian, ha detto la sua a proposito di Din Djarin in una sequenza del documentario, paragonandolo ad un celebre personaggio de Il Signore degli Anelli.

Da tempo i fan di Star Wars hanno teorizzato che Din Djarin alla fine prenderà il controllo del pianeta, trasformandosi da cacciatore di taglie a sovrano. Inutile dire che c'erano persone deluse dal fatto che The Mandalorian non abbia seguito la direzione che si aspettavano, cosa affrontata da Favreau durante la serie-documentario.

"Credo che la gente si aspettasse Mando", ha spiegato il creatore dell'amata serie di successo "Lui aveva la spada, avrebbe preso il trono. Sarebbe diventato qualcosa come Aragorn, ma la verità è che nessuno ha mai voluto che Din Djarin diventasse l'Aragorn di Star Wars. Anche se sembrava che stesse andando in quella direzione.'"

"Ma se aveste prestato attenzione ai dettagli, avreste capito che cosa sarebbe accaduto... c'erano una marea di indizi. E così, quello che molti si aspettavano essere uno scontro tra lui e Bo-Katan finisce con entrambi che cercano qualcosa di molto diverso lavorando insieme", ha concluso Jon Favreau.