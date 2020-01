The Mandalorian: Jon Favreau parla del possibile legame tra Baby Yoda e Yoda

The Mandalorian ha tra i suoi protagonisti Baby Yoda, nome con cui gli spettatori fanno riferimento all'adorabile creatura salvata dal cacciatore di taglie, e ora Jon Favreau ha svelato se esiste un legame con Yoda, il cavaliere jedi al centro dei film della saga diretti da George Lucas.

Il creatore della serie di Disney+, oltre a ribadire che il personaggio ha un nome che rivelerà nella seconda stagione, ha inoltre chiarito ancora una volta che non si tratta di una "reincarnazione" di Yoda. Jon Favreau ha infatti raccontato: "Il periodo temporale in cui si svolge la serie The Mandalorian è ambientato dopo Il ritorno dello Jedi. E i fan della trilogia originale si ricorderanno che Yoda non solo è morto, ma è persino scomparso. Quindi Yoda esiste come Fantasma della Forza".

Lo showrunner e regista ha aggiunto: "Si usa il soprannome Baby Yoda perché non c'è un nome con cui fare riferimento alla specie a cui appartiene Yoda ed è il modo più semplice, breve e hashtaggabile per identificare quel personaggio".

Favreau non ha però risposto in modo chiaro alla domanda diretta in cui gli si chiedeva se tra i due personaggi c'è una parentela: "Ora ci si sta addentrando nel campo degli spoiler. Non posso dirlo. Ma ci sono molte teorie in proposito".

Per scoprire nuovi dettagli sul personaggio bisognerà quindi attendere la seconda stagione della serie, il cui debutto sulla piattaforma di streaming Disney+ è previsto per l'autunno.