The Mandalorian: Jon Favreau ha ricevuto i consigli di George Lucas per la serie

Per The Mandalorian, lo sceneggiatore Jon Favreau ha ricevuto consigli da George Lucas in persona, nel corso delle riprese della serie tv ambientata nell'universo di Star Wars.

Mancano ancora pochi mesi prima che la serie The Mandalorian prenda una forma compiuta. E chi se non George Lucas, regista che ha firmato quattro capitoli della saga di Guerre Stellari, poteva dare consigli preziosi allo sceneggiatore Jon Favreau? Quest'ultimo ha rivelato a GQ Middle East dettagli sull'incontro che ha avuto con il famoso regista da cui sono venuti fuori tanti insegnamenti utili. "Abbiamo parlato a lungo. Una cosa che mi ha detto è stata "ricordati Jon, il vero pubblico di ogni storia e ogni mito sono i ragazzi". Questo perché George è un sostenitore di Joseph Campbell". (Joseph John Campbell è stato un saggista e storico americano, famoso per la teoria conosciuta come "il mito dell'eroe" che, per stessa ammissione di George Lucas, ha avuto molta influenza nella nascita dei personaggi di Star Wars). "Le storie piacciono anche agli adulti, e raccontarle serve per diffondere una certa conoscenza alle generazioni future, ai bambini che cresceranno, dando loro delle linee guida su come agire, per fargli capire gli errori commessi in passato. La speranza è quella di impartirgli insegnamenti senza le difficoltà precedenti", ha proseguito Jon Favreau.

Protagonista della serie sarà l'attore cileno Pedro Pascal, che vestirà i panni di un guerriero solitario, in viaggio nelle zone più remote della galassia, ben lontano dai controlli della Nuova Repubblica. Il resto del cast è composto da Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Carl Weathers e Emily Swallow. Il primo episodio della serie sarà disponibile sul servizio streaming Disney+ a partire dal 12 novembre. Per chi invece non vuole aspettare, potrà recarsi al D23 Expo, dove sarà possibile vedere una piccola anticipazione della serie che sta suscitando tanta curiosità tra i fan, deisderosi di vedere parte della loro saga preferita trasformarsi in un racconto a episodi.