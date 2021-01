The Mandalorian: un cosplayer entusiasma con Baby Yoda i fan a Los Angeles, ecco il video

Un cosplayer di The Mandalorian sta entusiasmando i fan con i video realizzati mentre è con Baby Yoda in skateboard a Los Angeles.

La serie The Mandalorian ha ispirato un cosplayer che a Los Angeles è stato avvistato mentre si spostava in città a bordo di uno skateboard insieme a Baby Yoda, come dimostrano i video condivisi online. A sorprendere i passanti è stato Tim Brehmer che su Instagam ha ammesso: "I miei genitori mi hanno messo in punizione molte volte quando ero un ragazzino... Quindi dovevo divertirmi".

Brehmer ha scritto poi in un post in cui appare in versione protagonista della serie The Mandalorian: "Quando sei poco distante dai 40 anni e non puoi permetterti una crisi di mezza età... Ti compri uno skateboard elettrico e ti metti l'armatura".

Tim ha spiegato al network NBC che lavora come comico, ma a causa della pandemia è rimasto senza lavoro e ha quindi cercato semplicemente di far ridere le persone durante un periodo così difficile.

Il cosplayer ha dichiarato: "Tutto è iniziato perché sono un grande idiota e mi piace far ridere le persone. Con alcune persone affette da depressione può funzionare una pillola, con alcune la terapia è di aiuto, per quello che mi riguarda è questa la mia terapia".

Brehmer ha inoltre svelato di essere stato fermato più volte dalla polizia: "Gli agenti si divertono. Mi hanno fermato una volta e il poliziotto mi ha detto divertito 'Perché pensi di poter semplicemente attraversare con il semaforo rosso?'".

I fan di The Mandalorian hanno già espresso il proprio entusiasmo e molte persone hanno già contattato Jon Favreau, creatore della serie, chiedendo che gli venga data la possibilità di apparire in una puntata della terza stagione dello show prodotto per Disney+.

Le possibilità di una sua partecipazione con un piccolo cameo potrebbero inoltre aumentare considerando la produzione, già confermata, degli spinoff dedicati rispettivamente a Boba Fett e ad Ahsoka Tano. Sarà quindi interessante scoprire se l'inventiva e la simpatia dimostrata dal fan verranno premiate.