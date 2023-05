The Mandalorian: ecco i nuovi articoli da collezione di Hasbro Pulse

Hasbro Pulse, la più grande piattaforma per collezionisti, ha annunciato l'uscita di 3 nuovissimi articoli legati all'universo di The Mandalorian, in uscita nei prossimi mesi.

Hasbro Pulse, la più grande piattaforma per collezionisti ed appassionati, ha appena annunciato l'uscita di 3 nuovissimi articoli legati all'universo di The Mandalorian, in uscita nei prossimi mesi ma già preordinabili sull'e-commerce ufficiale.

La terza stagione dedicata al mandaloriano è ormai conclusa, ma i fan potranno comunque rivivere le scene migliori grazie a questi nuovi articoli da collezione:

The Black Series: Spada laser di Yoda

I fan di Star Wars potranno mettere in pratica le loro abilità Jedi con la nuova spada laser Force FX ispirata alla saber di Yoda in The Book of Boba Fett.

The Black Series: Comandante della flotta mandaloriana

Rievoca le epiche scene d'azione della terza stagione di The Mandalorian con l'action figure del comandante della flotta mandaloriana.

The Vintage Collection: Speeder Bike

Sfreccia tra i boschi di Endor con questo set che comprende uno Scout Trooper, la speeder bike e Grogu.

Dopo la conclusione dell'arco narrativo precedente, risalente a dicembre 2020, The Mandalorian è tornato con tutti i suoi protagonisti. La sinossi dei nuovi episodi ci racconta: "I viaggi di The Mandalorian attraverso la galassia di Star Wars continuano. Din Djarin, un tempo cacciatore di taglie solitario, si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dalla sua oscura storia. The Mandalorian incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme".