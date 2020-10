The Mandalorian: anche Baby Yoda tra i dipinti della National Gallery di Londra

The Mandalorian e Baby Yoda diventano un'opera d'arte: durante questo weekend, la National Portrait Gallery di Londra esporrà un dipinto a olio dedicato che ritrae il mandaloriano con il Bambino in braccio.

La National Portrait Gallery di Londra e Disney+ hanno scelto di celebrare l'uscita di The Mandalorian 2 esponendo un dipinto a olio dedicato proprio alla serie tv creata da Jon Favreau. L'opera ritrae il mandaloriano mentre tiene in braccio Baby Yoda.

The Mandalorian e Baby Yoda: il dipinto esposto alla National Portrait Gallery di Londra

Tra meno di 24 ore debutterà su Disney+ la seconda stagione di The Mandalorian ed è proprio per la promozione dei nuovi episodi della serie tv che la National Portrait Gallery di Londra ha scelto di inserire nella sua collezione anche un dipinto a olio che ritrae il mandaloriano protagonista e Baby Yoda.

Il dipinto in questione, grande più o meno 90x60cm, si intitola proprio The Mandalorian and the Child, commissionato per celebrare l'uscita della seconda stagione della serie tv creata da Jon Favreau. L'opera ritrae l'ormai celebre cacciatore di taglie mentre tiene in braccio l'amatissimo bambino che ha fatto innamorare tutti i fan di Star Wars e non solo. Il dipinto si aggiunge così agli altri ritratti presenti nella National Portrait Gallery e dedicati ad altri personaggi ricollegabili alla galassia di Guerre Stellari, tra cui Sir Alec Guinness, Thandie Newton, Felicity Jones, Ben Morris, Riz Ahmed e Gareth Edwards. La mostra durante la quale vedere il dipinto sarà aperta al pubblico nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 ottobre ed includerà anche una serie di concept art originali di The Mandalorian firmati da artisti come Doug Chiang, John Park e Christian Alzman.

"Questo è davvero il modo migliore per celebrare al meglio l'arrivo della seconda stagione di The Mandalorian", ha dichiarato Luke Bradley-Jones, vicepresidente senior di Disney+. "Siamo onorati di mostrare al pubblico questo ritratto in collaborazione con la prestigiosa National Portrait Gallery". Ros Lawler, chief operating officer presso la National Portrait Gallery ha aggiunto: "Non c'è dubbio che Star Wars rappresenti un fenomeno culturale che ha avuto un enorme impatto sulla cultura popolare e ha coinvolto una vasta gamma di talenti provenienti da tutta l'industria cinematografica britannica. Ci auguriamo che questa collaborazione unica tra la galleria e Disney+ incoraggi anche i più giovani ed i fan della serie tv a visitarci e vedere così il resto della nostra collezione, approfittando del fatto di potersi trovare faccia a faccia con i loro eroi di Star Wars".

Ricordiamo che The Mandalorian 2 sarà disponibile su Disney+ a partire da domani, venerdì 30 ottobre. I nuovi episodi saranno in totale otto e verranno rilasciati con cadenza settimanale. Di seguito, la sinossi della seconda stagione: Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell'era tumultuosa dopo il collasso dell'Impero Galattico.