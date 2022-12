The Mandalorian 3: svelata la data di uscita dei nuovi episodi

Disney+ ha svelato la data di uscita di The Mandalorian 3: venerdì 1 marzo i fan della saga di Star Wars potranno vedere il primo episodio inedito della storia di Din Djarin e Grogu.

La terza stagione della serie ideata da Jon Favreau sarà ambientata dopo quanto mostrato nella miniserie The Book of Boba Fett, seguendo quindi i due protagonisti mentre sono in viaggio con destinazione Mandalore.

Protagonista di The Mandalorian è Pedro Pascal nei panni di un solitario pistolero mandaloriano che opera ai confini estremi della galassia. Prima della nuova stagione, Din Djarin (Pascal) era già apparso nello spin-off The Book of Boba Fett dell'anno scorso.

Nel cast ci saranno anche Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga, Ginacarlo Esposito che è il villain Moff Gideon, e Katee Sackhoff che ha la parte di Bo-Katan Kryze.

The Mandalorian è frutto dei produttori esecutivi Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Colin Wilson, Karen Gilchrist e Carrie Beck, con Favreau anche in veste di come showrunner e uno dei suoi registi.