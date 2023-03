The Mandalorian 3: svelato il coinvolgimento di Ahmed Best, interprete di Jar Jar Binks nei prequel

L'attore Ahmed Best è stato coinvolto nella stagione 3 di The Mandalorian dopo aver interpretato Jar Jar Binks nei film prequel della saga di Star Wars.

Il nuovo episodio di The Mandalorian 3 ha un legame con i film prequel della saga di Star Wars e, in particolare, con il personaggio di Jar Jar Binks, grazie al coinvolgimento del suo interprete, Ahmed Best.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata.

Nell'episodio di The Mandalorian intitolato The Foundling, i fan possono vedere l'attore Ahmed Best, famoso proprio per il ruolo di Jar Jar Binks, interpretare un cavaliere jedi chiamato Kelleran Beq.

Il personaggio è coinvolto in una sequenza flashback legata al famoso Ordine 66, quando l'esercito dei cloni entra in azione per uccidere. Il cavaliere jedi Kelleran salva il piccolo Grogu, che si era ritrovato ad affrontare da solo dei cloni. Beq permette così al protagonista di The Mandalorian di fuggire.

La puntata termina con il cavaliere jedi e Grogu in volo, lasciando quindi in sospeso il destino del personaggio affidato a Best.

Kelleran ha fatto il suo debutto nell'universo di Star Wars in occasione dello show Star Wars: Jedi Temple Challenge, in cui dei ragazzini si mettevano alla prova con sfide in stile padawan.

Best ha recitato alla fine degli anni '90 nei film prequel diretti da George Lucas e ha affrontato molti momenti difficili a causa delle critiche negative ricevute, arrivando persino al punto di pensare al suicidio. Ahmed ha spiegato che era stato insultato usando ogni possibile stereotipo razzista, situazione che non sapeva come affrontare: "Mi ha colpito la depressione. Duramente. Ero semplicemente a pezzi". Un giorno, attraversando il ponte di Brooklyn, l'attore ha pensato di togliersi la vita: "Mi sentivo stanco di dovermi spiegare. Mi sentivo stanco di difendere me stesso e di difendere il mio lavoro. Mi sentivo stanco di dover reagire contro il razzismo e gli stereotipi razziali. Volevo solo interpretare un ruolo. Ero esausto".

Per ora Ahmed Best ha commentato la sua partecipazione a The Mandalorian con un post su Instagram in cui ringrazia chi lo ha sostenuto.