The Mandalorian 2, Mark Hamill: "Alle volte i doni più grandiosi sono quelli più inaspettati"

The Mandalorian 2 si è concluso con una scena che ha entusiasmato i fan e Mark Hamill ha commentato quel momento della serie con un tweet in cui ringrazia pubblicamente i produttori della serie prodotta per Disney+.

Il protagonista della saga di Star Wars ha pubblicato un'immagine della puntata scrivendo un messaggio legato alle emozioni provate grazie al progetto con star Pedro Pascal.

La notizia contiene degli spoiler, quindi non proseguite con la lettura se non avete ultimato la visione della seconda stagione.

A distanza di due settimane dal debutto online della puntata con cui The Mandalorian ha salutato per ora i suoi fan, Mark Hamill ha scritto online: "Alle volte i doni più grandiosi sono quelli più inaspettati e qualcosa che non ti eri mai reso conto di desiderare fino a quando ti viene dato". L'interprete di Luke Skywalker ha quindi aggiunto: "Grazie Jon e Dave".

Il ringraziamento era rivolto ai produttori Jon Favreau e Dave Filoni che lo hanno coinvolto nella realizzazione del season finale.

Nell'ultima puntata della seconda stagione di The Mandalorian, un X-Wing fa entrare in scena una figura avvolta dal mistero e il cui volto è celato dal cappuccio di un mantello. I protagonisti, che hanno sconfitto Moff Gideon ma si trovano alle prese con un esercito di Dark Troopers che sta per attaccarli, osservano dagli schermi mentre gli androidi vengono annientati grazie all'uso di una spada laser e della Forza. Il cavaliere jedi è infatti Luke Skywalker e, dopo un emozionante saluto tra Mando e Grogu, prende con sé la creatura che a lungo è stata chiamata il Bambino.

Jon Favreau, parlando di quell'emozionante finale, aveva svelato che Mark Hamill era presente sul set nonostante le scene siano state girate da Max Lloyd-Jones, usando successivamente in post produzione la tecnologia per portare sugli schermi Luke Skywalker con l'aspetto che avrebbe avuto il personaggio nel periodo in cui è ambientata la storia di The Mandalorian. La notizia riguardante l'apparizione del cavaliere jedi è rimasta a lungo segreta e Hamill, nel giorno del debutto dell'episodio su Disney+, aveva ironizzato scrivendo sulle sue pagine social: "Avete visto qualcosa di bello in tv ultimamente?". L'attore aveva poi aggiunto: "Il fatto che siamo riusciti a mantenere il mio coinvolgimento un segreto per oltre un anno senza fughe di notizie è davvero un miracolo. Un vero trionfo per chi odia gli spoiler in tutto il mondo!".