The Mandalorian 2: Giancarlo Esposito conferma la resa dei conti tra Moff Gideon e Mando

Ad un mese dalla première di The Mandalorian 2, Giancarlo Esposito ha rilasciato un'intervista a Entertainment Weekly, svelando un'anticipazione su quello che vedremo nel nuovo ciclo di episodi dello show di Jon Favreau e Dave Filoni, prima serie live action dello Star Wars Universe.

L'interprete di Moff Gideon ha parlato di una resa dei conti del suo personaggio con Mando (Pedro Pascal), e l'esito a cui potrebbe arrivare lo scontro:"Andrò ad un faccia a faccia con Mando. È una battaglia iconica. Voglio disarmarlo mentalmente. Chi può dirlo? Forse c'è un'opportunità per convincerlo a combattere alcune battaglie per me. Si potrebbe pensare che io sia un cattivo, ma sto cercando di sfruttare un po' di energia e alcuni poteri per un percorso che potrebbe essere il migliore di tutti. Lo vedrete un po' diplomatico e più manipolatore".

Uno scontro che potrebbe portare ad imprevisti narrativi davvero inaspettati. La seconda stagione di The Mandalorian sarà presentata in anteprima il 30 ottobre. Prodotta da LucasFilm, The Mandalorian si svolge cinque anni dopo le vicende raccontate ne Il ritorno dello Jedi e venticinque anni prima de Il risveglio della Forza.

Il cast della prima stagione era composto da Pedro Pascal, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Taika Waititi, Giancarlo Esposito e Clancy Brown.