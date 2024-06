The Magic Faraway Tree: Nicola Coughlan nel cast del film con Andrew Garfield

Nicola Coughlan si è unita al cast del film The Magic Faraway Tree per il prossimo adattamento. L'attrice affiancherà i già annunciati Andrew Garfield e Claire Foy. Il film sarà basato sull'omonimo romanzo per bambini di Enid Blyton del 1943.

La Coughlan è stata scelta per il ruolo di Silky, una fata dei boschi in grado di trasportare i visitatori in lontane terre magiche. Neal Street Productions, Elysian Film Group e Ashland Hill Media Finance hanno annunciato la notizia più di un mese dopo la conferma di Garfield e Foy come protagonisti del film. La produzione dell'adattamento cinematografico di The Magic Faraway Tree inizierà alla fine del mese.

Chi altro fa parte del cast di The Magic Faraway Tree?

Oltre alla Coughlan, la cui interpretazione di Penelope Featherington in Bridgerton è stata apprezzata da critica e pubblico, anche la star di Baby Reindeer Jessica Gunning è stata scritturata per il ruolo di Dama Washalot.

Nel frattempo, THR ha riferito che Lenny Henry (Chef!) e Michael Palin (Monty Python e il Sacro Graal) reciteranno accanto a Simon Russell Beale (Morto Stalin, se ne fa un altro) nei panni di "un trio di saggi mistici provenienti dalla Terra del Sapere". Completano il cast Nonso Anozie (Sweet Tooth) nel ruolo di Moonface, Dustin Demri-Burns (Slow Horses) nel ruolo di Saucepan Man, Mark Heap (The School for Good and Evil) nel ruolo di Mr. Oom Boom Boom e Oliver Chris (My Lady Jane) nel ruolo di Mr. Watzisname.

Di cosa parla il film?

L'adattamento cinematografico sarà diretto da Ben Gregor e scritto dallo sceneggiatore di Paddington 2 Simon Farnaby. Basato sull'amata serie di libri The Faraway Tree vedrà Foy e Garfield nei panni di una coppia di coniugi, Polly e Tim Thompson, costretti a trasferirsi nella lontana campagna inglese insieme ai loro figli Beth, Joe e Fran.

La sinossi recita: "Poco dopo l'arrivo della famiglia in campagna, i bambini scoprono un albero magico e i suoi straordinari ed eccentrici abitanti, tra cui i personaggi più cari, Faccia di Luna, Silky, Dama Washalot e l'Uomo Pentola. In cima all'albero, vengono trasportati in terre spettacolari e fantastiche e, attraverso le gioie e le sfide delle loro avventure, la famiglia impara a riconnettersi e ad apprezzarsi per la prima volta dopo anni".