The Lowdown: la serie con Ethan Hawke ottiene il rinnovo per la stagione 2

La serie The Lowdown con star Ethan Hawke ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 2 da parte di FX.

Le riprese dei nuovi episodi del progetto, di cui l'attore è anche produttore esecutivo oltre che protagonista, dovrebbero avvenire in estate nell'area di Tulsa.

Cosa racconta The Lowdown

Al centro della trama c'è un giornalista chiamato Lee Raybon, personaggio affidato a Ethan Hawke, la cui ossessione per la verità lo mette sempre nei guai. Il protagonista di The Lowdown (di cui potete leggere la nostra recensione) non è un idealista, ma è fortemente impegnato a esporre la corruzione e a far emergere ciò che c'è di marcio in città, anche se questa scelta lo mette a rischio.

Nella prima stagione un articolo di Lee sulla potente famiglia Washberg sembra sia la causa del suicidio, circondato tuttavia da numerosi dubbi e sospetti, di Dale Washberg. Lee segue gli indizi lasciati da Dale, provando a far indagare a fondo sulle circostanze che circondano la sua morte.

Chi ha realizzato la serie

Lo show è stato creato da Sterlin Harjo e nel cast dei precedenti episodi c'erano Kyle MacLachlan, Jeanne Tripplehorn, Tim Blake Nelson, Ryan Kiera Armstrong, Michael "Killer Mike" Render, Kaniehtioo Horn, Tracy Letts, Peter Dinklage e Grahame Greene, attore purtroppo morto a settembre.

The Lowdown: confronto western nella serie

Hawke aveva dedicato un post al collega in cui dichiarava: "Ha sempre posseduto una grazia, una saggezza, un'arguzia e una profondità straordinarie. Lavorare con lui è stato sorprendentemente divertente. Improvvisava in modo brillante e infondeva ogni momento di spontaneità e umorismo".

Nel team della produzione ci sono inoltre Garrett Basch, Ethan Hawke, Ryan Hawke e Duffy Boudreau. Lo show è realizzato da FX Productions, in collaborazione anche con Hulu.