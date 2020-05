The Lovebirds, su Netflix in streaming da oggi

The Lovebirds arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile il nuovo film con Issa Rae e Kumail Nanjiani, una coppia normale e assolutamente serena viene coinvolta in un omicidio venendo accusati di un crimine che non hanno commesso. I due decidono quindi di risolvere il caso prima di venir rintracciati dalle autorità ed essere arrestati. La situazione, come prevedibile, non è delle più semplici.

The Lovebirds, film diretto da Michael Showalter, avrebbe dovuto arrivare nei cinema il 3 aprile dopo la presentazione al SXSW Film Festival, situazione resa però impossibile a causa della chiusura delle sale negli Stati Uniti. La sinossi ufficiali del lungometraggio anticipa: "Una coppia (Issa Rae e Kumail Nanjiani) vive un momento determinante nella propria relazione quando vengono coinvolti involontariamente in un misterioso omicidio.

The Lovebirds: Kumail Nanjiani e Issa Rae in un'immagine del film

Mentre il loro percorso per dimostrare la propria innocenza li porta da una situazione estrema - ed esilarante - all'altra, devono capire come possono sopravvivere alla notte e salvare il proprio legame". The Lovebirds è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.