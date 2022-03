The Lost City: Daniel Radcliffe si è divertito molto ad interpretare il cattivo

Daniel Radcliffe ha spiegato al New York Times come si è sentito ad interpretare un miliardario cattivo al fianco di Sandra Bullock e Channing Tatum in The Lost City.

Daniel Radcliffe ha confessato di essersi divertito moltissimo ad interpretare il cattivo in The Lost City, film del 2022 diretto da Aaron e Adam Nee con Sandra Bullock e Channing Tatum. Radcliffe, noto principalmente per aver interpretato Harry Potter, ha attraversato una transizione lenta e costante verso ruoli per adulti e sembra essere estasiato all'idea di ottenere più ruoli di questo genere in futuro.

The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum in una scena

Nel suo nuovo film la Bullock recita nei panni dell'autrice Loretta Sage, il cui ultimo lavoro è una storia d'avventura che circonda la città perduta di D. Radcliffe interpreta Fairfax, un malvagio miliardario convinto che la città sia reale e che decide di rapire la Sage affinché lei gli mostri dov'è.

Daniel Radcliffe ha parlato del suo ruolo in The Lost City durante un'intervista recentemente pubblicata dal New York Times: "È stato un vero e proprio divertimento per me, adoro ruoli come questo e spero che ce ne siano altri in futuro."

The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum in una scena su una barca con Daniel Radcliffe

"Sandra e Channing hanno lavorato davvero sodo per le riprese di questo film, avevano sequenze fisiche piuttosto estenuanti, mentre io me ne stavo per conto mio e dicevo: 'Ehi ragazzi, andateci piano, sembrate tutti così stanchi'", ha concluso la star di Harry Potter.