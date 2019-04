The Lighthouse, nuovo film con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe, debutterà a maggio alla Quinzaine des Réalisateurs e online è stata condivisa la prima foto del progetto.

Il progetto è descritto come una "storia fantasy horror ambientata nel mondo dei miti legati al mare".

Alla regia di The Lighthouse c'è Robert Eggers, reduce dal successo ottenuto nel 2015 di The Witch, con protagonista l'attrice Anya Taylor-Joy.

I due protagonisti Willem Dafoe e Robert Pattinson, in un'intervista rilasciata a Interview magazine, avevano dichiarato che le riprese erano state contraddistinte da un'atmosfera molto tesa e intensa.

L'ex star di Twilight aveva raccontato che non parlava quasi con nessuno e aveva quasi rischiato di prendere a pugni il regista durante dei ciak in cui gli veniva gettata dell'acqua in faccia: "Per quanto io adori Robert Eggers, ero arrivato a un punto in cui ho dovuto girare per cinque volte una scena in cui camminavo lungo la spiaggia e dopo un po' pensavo 'Che cavolo sta succedendo? Mi sembra che tu mi stia svuotando addosso un idrante in faccia'. E lui ha risposto: 'È quello che sto facendo'. Era una specie di tortura".

Ecco la foto:

The Lighthouse: Robert Pattinson e Willem Dafoe nella prima foto

Per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardanti l'interessante progetto, girato in 35mm e bianco e nero, utilizzando attrezzature risalenti agli anni Venti e Quaranta.

Cannes 2019: Robert Rodriguez, Robert Pattinson, Takashi Miike e Lav Diaz alla Quinzaine