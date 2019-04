Cannes 2019: Robert Rodriguez, Robert Pattinson, Takashi Miike e Lav Diaz alla Quinzaine

Cannes 2019 ha svelato anche il programma della Quinzaine des Réalisateurs, sezione indipendente che quest'anno vedrà tra gli ospiti i registi Robert Rodriguez, Takashi Miike e Lav Diaz così come l'attore Robert Pattinson.

Sono sedici in tutto i lungometraggi che andranno a comporre il programma della Quinzaine, tra questi i nuovi film di Lav Diaz, Bertrand Bonello, Johnny Ma, Takashi Miike, Rebecca Zlotowski e molti altri autori.

Sette dei film in programma provengono dalla Francia, tre dagli Stati Uniti. Tra questi grande l'attesa per The Lighthouse di Robert Eggers, interpretato da Robert Pattinson e Willem Dafoe; gli altri due titoli americani sono Wounds di Babak Anvari e Give Me Liberty di Kirill Mikhanovsky.

Ma c'è un'altra presenza americana importante protagonista dell'evento speciale della sezione: si tratta del regista Robert Rodriguez che a Cannes presenterà il suo nuovo lavoro Red 11, thriller low budget costato solo 7.000 dollari e terrà una masterclass. A rappresentare la pattuglia italiana sarà Luca Guadagnino che presenterà il cortometraggio The Staggering Girl.

Di seguito i 16 film che vanno a comporre il programma della Quinzaine:

"Le Daim" ("Deerskin"), Quentin Duplaix (film di apertura)

"Alice et le Maire" ("Alice and the Mayor"), Nicolas Pariser

"And Then We Danced," Levan Akin

"Ang Hupa" ("The Halt"), Lav Diaz

"Koirat Eivat Kayta Housuja" ("Dogs Don't Wear Pants"), Jukka-Pekka Valkeapaa

"Cancion sin Nombre" ("Song Without a Name"), Melina Leon

"Ghost Tropic," Bas Devos

"Give Me Liberty," Kirill Mikhanovsky

"Hatsuokoi" ("First Love"), Takashi Miike

"The Lighthouse," Robert Eggers

"Lillian," Andreas Horwath

"Oleg," Juris Kursietis

"On va Tout Peter" ("Blow It to Bits"), Lech Kowalski

"The Orphanage," Shahrbanoo Sadat

"Les Particules," Blaise Harrison

"Perdrix," Erwan Le Duc

"Por el Dinero" ("For the Money"), Alejo Moguilansky

"Sem Seu Sangue" ("Sick Sick Sick"), Alice Furtado

"Tlamess," Ala Eddine Slim

"Huo Zhe Chang Zhe" ("To Live to Sing"), Johnny Ma

"Une Fille Facile" ("An Easy Girl"), Rebecca Zlotowski

"Wounds," Babak Anvari

"Zombi Child," Bertrand Bonello