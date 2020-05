Cinema, teatri e concerti: le 13 regole da osservare per la riapertura

Dal 15 giugno in Italia riapriranno cinema, teatri e concerti: ecco le 13 regole da osservare per la riapertura in sicurezza in tempo di emergenza sanitaria.

Con la Fase 2 in Italia si potrà tornare anche al cinema, ma con regole molto stringenti. L'ultimo Dcpm di Giuseppe Conte stabilisce i criteri per la riapertura di cinema, teatri e concerti sia al chiuso che all'aperto. La data per ripartire è stata fissata al 15 giugno, ma il Dcpm non esclude la possibilità per le singole regioni di anticipare "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori".

Si potrà dunque tornare a godere degli eventi dal vivo, ma con distanzimento sociale (anche per gli artisti), obbligo di mascherina e molti altri limiti che fissano il numero massimo di persone a 200 negli spazi al chiuso e a 1000 in quelli all'aperto. Divieto asssoluto di vendita di cibo e bevande nella sala cinematografica o teatrale, e per ridurre i rischi al minimo si punterà sulla prenotazione e vendita di biglietti on line.

Cinema, la riapertura in Italia è ufficiale: il 15 giugno insieme ai teatri

Il Dpcm specifica che "restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate", quindi restano al momento interdetti sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, fiere e congressi e naturalmente anche i grandi concerti.

Ecco in dettaglio le 13 regole da osservare per la riapertura: