The Lighthouse: l'edizione Blu-Ray del film di Robert Eggers in sconto su Amazon

Un Eggers indelebile

Un film che si insinua nella mente, come il suono ipnotico di una sirena tra la nebbia. The Lighthouse, il visionario incubo cinematografico di Robert Eggers, è disponibile in leggero sconto su Amazon in Blu-Ray in un'edizione che restituisce tutta la potenza visiva e sonora di un'esperienza unica nel suo genere. Girato in un austero bianco e nero, con un rapporto d'aspetto claustrofobico che intrappola lo spettatore tra follia e isolamento, questo capolavoro torna in home video accompagnato da una selezione di contenuti speciali che ne approfondiscono i segreti.

Dietro la fotografia magistrale e le interpretazioni monumentali di Willem Dafoe e Robert Pattinson si cela un processo creativo meticoloso, rivelato nel Making of e in The Lighthouse: Racconto buio e tempestoso. Scene eliminate e contenuti esclusivi ampliano l'orizzonte su un'opera che sfida le convenzioni, lasciando emergere dalle ombre il vero terrore dell'ignoto.