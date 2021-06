The Leftovers, Justin Theroux si pente di aver spiegato il finale: "Mi sento un cretino"

Justin Theroux si pente di aver spiegato il finale dell'enigmatica serie The Leftovers, che lo vedeva protagonista, e fa un colorito mea culpa per non aver tenuto a freno la lingua.

The Leftovers: Justin Theroux in una scena della serie

In un'intervista del febbraio 2019 con Entertainment Weekly, Justin Theroux si è lanciato nella spiegazione concreta del finale della serie. Oggi, però. l'attore ha dichiarato a Hollywood Reporter di essersi pentito di aver rivelato la sua visione sul finale di The Leftovers e usa come schermo il messaggio lanciato da uno dei personaggi, Matt (Christopher Eccleston).

The Leftovers: Regina King, Kevin Carroll, Jovan Adepo in un episodio della seconda stagione

"Una volta, ho detto la mia sulla storia e poi me ne sono pentito", ha spiegato Theroux. "Quindi non voglio che nessuno cerchi su Google quale sarebbe la mia spiegazione. Ma allo stesso modo in cui Matt dice, 'Lascia che le persone abbiano le loro storie', mi piace molto ascoltare le varie opinioni... Mi sento un po' un cretino a dare la mia opinione in merito perché non voglio privare nessun altro della sua visione e non voglio influenzare nessuno in alcun modo."

L'acclamato episodio finale di The Leftovers, intitolato The Book of Nora, è stato scritto da Damon Lindelof e Tom Perrotta e ha mantenuto volutamente ambigua una delle principali questioni su cui verte lo show: Nora (Carrie Coon) ha mentito sulla macchina che l'ha trasportata in una dimensione alternativa dove sono andati i defunti? Nell'episodio si vede Nora entrare nella stanza della macchina per recarsi a incontrare la sua famiglia defunta, ma la scena progredisce in un modo in cui non è chiaro se Nora sia riuscita a essere trasportata o se abbia chiesto di essere rimossa dalla camera. L'episodio salta poi in avanti di decenni nel futuro mostrando Nora che vive in isolamento in Australia. Kevin (Theroux) si presenta alla sua porta e le parla di una storia in cui Nora è stata trasportata nell'altra dimensione. I momenti finali della serie vedono Nora che ricorda cosa è successo durante il suo viaggio e Kevin che, in lacrime, le dice di crederle.

"La mia teoria è che Norma sta mentendo a Kevin", ha dichiarato Justin Theroux a Entertainment Weekly nel 2019. "Non è andata in quest'altro posto, lo sta usando per cercare di convincermi ad andarmene o a non stare con lei. È un po' implicito, perché nel nostro show, in molte occasioni in cui le persone avevano monologhi o raccontavano cose, tornavamo con un flashback a quegli eventi. E in quel monologo, non c'è un ritorno un flashback".