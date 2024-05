The Last Showgirl: il nuovo film con Pamela Anderson avrà una distribuzione italiana

Al Festival di Cannes sono stati stretti gli accordi necessari a far avere al film The Last Showgirl, con star Pamela Anderson, una distribuzione italiana.

Un'attenzione internazionale

Be Water Film si occuperà della distribuzione nelle nostre sale di The Last Showgirl, il progetto diretto da Gia Coppola che mostrerà l'ex star di Baywatch impegnata nel ruolo di una donna che deve reinventare la propria vita.

I produttori hanno già stretto accordi per l'arrivo nelle sale di Benelux, Svizzera, Germania, Spagna, Regno Unito, Italia, Polonia. CIS, Medio Oriente, Australia e a bordo degli aerei.

Pamela Anderson nel film

Nel film Pamela Anderson ha la parte di una showgirl che si ritrova senza lavoro dopo che il suo spettacolo chiude i battenti dopo 30 anni. Ormai cinquantenne, la donna fatica a trovare una nuova opportunità. Come madre, inoltre, la donna cerca di riallacciare il rapporto con sua figlia, che è stata a lunga messa in secondo piano.

Nel cast del film, scritto da Kate Gersten, ci sono anche Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka, Billie Lourd e Jason Schwartzman.

I prossimi progetti della star

Pamela, nei prossimi mesi, sarà protagonista anche del film Naked Gun, reboot del cult Una pallottola spuntata, ma bisognerà attendere per scoprire che personaggio interpreterà la star di Baywatch, recentemente ritornata sul grande schermo proprio con un cameo nel film ispirato alla serie Baywatch che ha avuto come star Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario.