Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis e Kiernan Shipka nel cast di The Last Showgirl, diretto da Gia Coppola

Gia Coppola tornerà alla regia con The Last Showgirl e il cast del progetto si preannuncia davvero stellare: i primi nomi coinvolti sono quelli di Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka, e Billie Lourd.

Il progetto è stato scritto da Kate Gersten e tra i produttori ci saranno anche Robert Schwartzman e Natalie Farrey.

Il nuovo film

Gia Coppola, annunciando i primi dettagli del progetto The Last Showgirl, ha dichiarato: "Ho sempre voluto realizzare un film a Las Vegas. Sono così orgogliosa del nostro cast e della nostra troupe, specialmente di Pamela. Non vedo l'ora di condividere il suo coraggio e la sua performance emozionante".

Al centro della trama c'è una showgirl, ormai non più giovane, che deve pianificare il suo futuro quando il suo spettacolo viene improvvisamente chiuso dopo 30 anni. La donna è ora una ballerina cinquantenne e fatica a trovare qualcosa a cui lavorare, il tutto mentre cerca di riallacciare un rapporto con la figlia, che è stata spesso messa in secondo piano rispetto alla famiglia composta da chi lavorava allo show.

Il cast

Schwartzman ha dichiarato: "Un progetto da sogno e un cast da sogno. Non potremmo essere più onorati e apprezzare di più la possibilità di raccontare una vera storia di Las Vegas che rende omaggio all'iconica Showgirl, raccontata attraverso l'unico senso dello stile e alla narrazione visiva di Gia".

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli dei personaggi affidati a Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka, e Billie Lourd nel film, le cui riprese si sono recentemente concluse.