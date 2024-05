The Last Showgirl, Pamela Anderson nella prima immagine del film di Gia Coppola

The Last Showgirl di Gia Coppola sarà uno dei film che verranno presentati al Marché du Film di Cannes per la vendita ad acquirenti internazionali. Nel frattempo, Goodfellas e Utopia hanno pubblicato la prima immagine di Pamela Anderson nei panni di una veterana showgirl di Las Vegas che reinventa la propria vita.

Baywatch - il cast del telefilm

Il personaggio di Anderson si trova a pianificare il proprio futuro quando il suo show chiude bruscamente i battenti dopo trent'anni di messa in scena. A cinquant'anni, la ballerina si ritrova a dover ricominciare da capo. Da madre, si sforza di riparare ad un rapporto ricco di tensione con la propria figlia, spesso lasciata in secondo piano rispetto al proprio gruppo di lavoro nello show.

Show a Las Vegas

Attualmente, il film di Gia Coppola è attualmente in fase di post-produzione. Ambientato a Las Vegas, The Last Showgirl comprende nel cast anche Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Kiernan Shipka e Billie Lourd.

Eva Diederix, responsabile vendite di Goodfellas, e Marie Zeniter, vicepresidente vendite di Utopia, hanno elogiato il film e la protagonista:"Insieme ad una narrazione avvincente, questo film incarna la forza, la resilienza e la creatività delle voci femminili nel cinema indipendente. La performance di Pamela mostra un lato molto diverso di lei, aggiungendo profondità all'iconica showgirl di Las Vegas. Imbarcandoci in questo viaggio, non vediamo l'ora che il pubblico di tutto il mondo possa sperimentare la magia di questo film".

Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di C.J. Parker nella serie tv Baywatch, in onda dal 1992 al 1997, Pamela Anderson nel 2023 è tornata al cinema nel film Alone at Night di Ashley Benson ed è stata al centro di un documentario Netflix dal titolo Pamela, a love story. Nel 2022, è stata interpretata da Lily James nella serie Pam & Tommy, che racconta la turbolenta relazione dell'attrice con Tommy Lee, interpretato da Sebastian Stan.