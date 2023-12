The Last of Us: la star Bella Ramsey vorrebbe interpretare Joker o un altro intrigante villain

L'attrice di The Last of Us Bella Ramsey, nominata recentemente agli Emmy, vorrebbe interpretare Joker o un altro villain che sia altrettanto complesso e interessante.

Dopo aver fatto la sua comparsa nella sesta stagione de Il trono di spade nel ruolo di Lyanna Mormont, Bella Ramsey ha continuato a far parlare di sé nell'adattamento di HBO del videogioco di Naughty Dog, The Last of Us. In quest'ultimo ha vestito i panni di Ellie Williamsgli, ruolo che le è valso una candidatura agli Emmy nella sezione migliore attrice in una serie drammatica.

Tuttavia in una recente intervista con LADBible Ramsey ha rivelato di voler interpretare un ruolo da cattiva, in particolare un personaggio complesso e intricato.

"Non ho ancora interpretato un cattivo, quindi voglio interpretarne uno. Ma un cattivo davvero interessante, intricato e complesso" ha detto l'attrice. Quando l'intervistatore ha suggerito il Joker, Ramsey ha dichiarato che era proprio quello che aveva in mente: "Sì, in effetti ci stavo pensando anch'io. Il Joker, o qualcuno di altrettanto interessante come Hannibal Lecter".

Locandina di The Last of Us

The Last of Us

