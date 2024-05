Naomi Watts, Bella Ramsey e Odessa Young nel nuovo film di Guy Nattiv

Cast al femminile per il nuovo progetto per il grande schermo del regista di Skin.

Nel cast del nuovo film del regista premio Oscar Guy Nattiv, dal titolo Harmonia, sono state ufficializzate le presenze di attrici come Naomi Watts, Vicky Krieps, Bella Ramsey e Odessa Young. Ispirato ad eventi reali, il film si basa sulla figura della nonna di Nattiv e il suo coinvolgimento in un pericoloso culto.

Come recita la sinossi, Harmonia è ambientato negli anni '80 e racconta la storia di Rita (Naomi Watts), una donna che rimane affascinata da una leader carismatica (Vicky Krieps) e rinuncia alla sua famiglia per abbracciare il mondo dell'enigmatico comune di Harmonia. Le sue figlie, Ella (Bella Ramsey) e Jo (Odessa Young), rischiano di tutto per infiltrarsi nella setta e riportare la madre a casa. Tuttavia, una volta immerse nel comune, si trovano inesorabilmente attratte nella rete labirintica di manipolazione psico-spirituale della leader.

Vicky Krieps è Alma Elson in Il filo nascosto

La storia di mia nonna

Guy Nattiv ha raccontato con grande emozione il progetto di Harmonia:"Ho aspettato decenni, finché non ero emotivamente pronto per affrontare la storia di mia nonna, che ha perseguitato la mia famiglia sin da quando ero bambino. Da donna negli anni '80, affrontando una crisi di mezza età, mia nonna fece la scelta radicale di lasciare la famiglia e immergersi in un culto tutto al femminile, in una ricerca ossessiva di felicità e significato".

Il regista sostiene che il cuore di questo film è la minaccia, reale e concreta, di realtà coercitive e manipolatorie da parte di sette con delle personalità dominanti:"Sono onorato di collaborare al mio film più personale con le brillanti Naomi, Vicky, Odetta e Bella, che porteranno i loro straordinari talenti nel mondo terrificante e unico di Harmonia".

Premiato con l'Oscar al miglior cortometraggio nel 2019 per il film Skin, che racconta il razzismo negli Stati Uniti d'America, Guy Nattiv ha realizzato successivamente un lungometraggio basato sul corto con protagonista Jamie Bell nel ruolo di un naziskin redento. Nel 2023, ha realizzato il film Golda sul personaggio di Gold Meir, interpretata da Helen Mirren.