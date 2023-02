The Last of Us, Rutina Wesley sul ruolo di Maria: "Terrificante interpretare un personaggio del genere"

Rutina Wesley ha interpretato Maria nel sesto episodio di The Last of Us e ha recentemente ammesso che assumere questo ruolo è stato qualcosa di terrificante.

"È terrificante interpretare un personaggio già così scolpito nella mente dei fan, anche se si tratta di un videogioco", ha dichiarato l'attrice a Entertainment Weekly. "Ma ero anche pronta alla sfida di interpretarla a modo mio e di metterci la mia energia per vedere cosa ne avrebbe pensato la gente".

Maria è la leader di un insediamento dove il Joel di Pedro Pascal trova suo fratello Tommy, interpretato da Gabriel Luna. Maria e Tommy sono sposati e hanno un bambino in arrivo, motivo per cui la Wesley ritiene che il suo personaggio si sia avvicinato così tanto alla Ellie di Bella Ramsey.

"Penso che lei si avvicini inconsciamente a Ellie per il fatto che diventerà madre", ha detto Wesley. "È il suo istinto e non può farci niente. Inoltre, credo che Maria sia messa alla prova da Ellie in un modo che lei segretamente adora. Penso che ci sia una parte di Maria che guarda Ellie come per dire: 'Chi è questa ragazzina?'".

Anche se non dovessimo più rivedere Maria in questa stagione, il suo personaggio è presente in The Last of Us - Part II, quindi è probabile che lo rivedremo nella seconda stagione della serie HBO.

"Non vedrei l'ora, se decidessero di richiamarmi. Mi sono divertita a recitare con Gabe. È davvero fantastico", ha aggiunto a proposito di Gabriel Luna. "Sarebbe solo la ciliegina sulla torta. Ma è già così perché la serie è un grande successo. Quindi, se non dovesse succedere, mi andrebbe benissimo lo stesso perché questo show è davvero bello".